歌舞伎俳優の中村小三郎さんが、東京・新宿区の路上で、ひき逃げ事件を起こした疑いで警視庁から任意で事情を聞かれていることがわかりました。捜査関係者によりますと、今月9日午後5時半すぎ、新宿区下落合の路上で、乗用車が20代の女性の左足と接触しケガをさせ、そのまま逃走する事件がありました。その後の捜査の結果、この車を運転していたのが、歌舞伎俳優の中村小三郎さんの疑いがあることがわかったということです。中村さ