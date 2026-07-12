茨城県内で、住宅に侵入して10代の女性に性的暴行を加えたとして、40歳の男が逮捕、送検されました。【映像】連行される容疑者吉本貴志容疑者（40）は2日未明、茨城県内の住宅に侵入し、就寝中の10代の女性に性的暴行を加えたなどの疑いが持たれています。警察によりますと、吉本容疑者は「騒ぐな、刺すぞ」「殺すぞ」などと女性を脅し、首を押さえつけるなどしたということです。女性が助けを求めて逃げ込んだ飲食店の客が