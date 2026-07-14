さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。7月13日（月）に放送された同番組では、ファーストサマーウイカがバラエティ番組の“強引なキス芸”に対する本音を語った。【映像】未公開の“毒だしノート”を大公開！今回は、これまでに放送されたウイカ、千原兄弟・千原ジュニア、ハライチ・岩井勇気、さらば青春