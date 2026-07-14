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株でボロ負け状態だった水谷隼氏 歓喜到来か「トルコリラが7カ月で…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 卓球金メダリストの水谷隼氏が、自身のXでFX取引の状況を報告した
  • 7カ月前、150万円を元手にレバレッジをかけたトルコリラが約2倍になったという
  • 一方で株では1037万円超の損失を抱えており、爆損が続いているとのこと
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