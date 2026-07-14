歌舞伎町民の間で話題眠らない街、新宿・歌舞伎町に、住民の間で“魔の通り”と呼ばれている一角があるという。そこでは今年に入り、何件もの事件が発生。警察や救急車が駆けつける場面が何度も目撃されている。近年では「トー横キッズの寮」とまで呼ばれているという、いわくつきのエリアを現場を取材した。事件が多発しているのは「X」「Y」「Z」（仮名。Zは４月から改修工事のため休業中）と呼ばれるラブホテルがある通りだ。３