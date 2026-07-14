俳優の高嶋政伸（59）が、14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。役者としてデビューしたきっかけを語った。父は俳優の高島忠夫さん（2019年死去）、母は女優の寿美花代、兄は高嶋政宏、兄の妻は女優のシルビア・グラブという芸能一家の政伸。同番組では若かりし頃の兄との写真が披露されたが、政伸の右頬には大きなホクロが。これを受けて「右頬に僕はホクロがあったんです。だからこれはデビューす