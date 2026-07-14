きょう午前、長崎県雲仙市の小学校で「音楽準備室」の一部を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。記者「炎や煙は確認できませんが、3階教室の窓ガラスが割れているのが分かります」火事があったのは長崎県雲仙市の土黒小学校で、きょう午前11時ごろ、「音楽室から白煙が上がっている」と学校の職員から通報がありました。教職員らが初期消火にあたり、火はおよそ10分後にほぼ消し止められましたが