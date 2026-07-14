カンテレ・フジテレビ系で17日に放送される『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』の事前動画が、カンテレ笑タイムの公式YouTubeチャンネルで公開され、明石家さんまのすごさが語られた。【動画】明石家さんまのすごいエピソード…見取り図＆今井らいぱちが明かす今回、見取り図盛山晋太郎、リリー）と、大阪時代から交流の深い『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱち（初登場）が『さんまのまんま』に登場する。見取