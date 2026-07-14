屋内スキー場にウォータースライダーが登場したり、涼しい部屋で雪遊びができたりと様々な「キッズパーク」が登場しています。 【写真を見る】酷暑でも“雪遊び”や“泡の海”を満喫「屋内キッズパーク」が盛況【THE TIME,】 大人も嬉しい“割引特典”本格的な夏の暑さが到来する中、子どものいる家族に人気なのが「屋内型のキッズパーク」。その数は年々増加し、2022年末からの3年半で“約1.5倍”という調査も。中でも