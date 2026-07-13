《僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》7月7日、Xにそう投稿したのは俳優の佐藤二朗（57）。7月1日の「文春オンライン」による報道に端を発した佐藤と女優・橋本愛（30）の“ハラスメント騒動”は、なお混迷を深めている。「文春」によると、トラブルは2人がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場で発生した。過去に出演した舞台で受けたハラスメントによるトラウマから、橋本が身体的接触に制限を設け