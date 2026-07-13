パトカーの赤色灯神奈川県警横須賀署は13日、配達で訪れた家の女児（5）の下着を脱がせてトラックの荷台で撮影したとして、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、横浜市旭区の横尾信秀容疑者（27）を逮捕した。署は、保護者が荷物を受け取り目を離した間にわいせつ行為をしたとみて捜査している。署によると、女児が母親に被害を相談した。容疑者は当時派遣社員で運送関連の仕事をしており、電化製品の配