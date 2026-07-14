和解成立を受け被害男性が出したコメント沖縄県沖縄市で2022年、警察官が過失で警棒を接触させ高校生だった男性の右目を失明させた事件で男性は14日、県側と13日に和解が成立したのを受け「私の右目が元に戻ることは一生ない。日常生活や仕事への大きな影響を与える」とコメントを出した。男性が暴走していたとの事実誤認に基づく非難も多数あるとし「とても傷つけられている」と訴えた。警察官は宮崎県警から特別出向中で23年