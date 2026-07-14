ロシアによるウクライナ侵攻が始まって4年半近くが過ぎたが、ここに来てロシア側の苦境が目立ってきた。国際政治学者の舛添要一氏が、直近の戦況やロシア国内の経済事情、旧ソ連諸国との外交関係などから、内憂外患に陥ったプーチン政権の実情を考察する。【写真】ウクライナのドローン攻撃で爆発・炎上するモスクワの製油所ほか＊＊＊ウクライナ戦争の行方は不透明だ。ウクライナによるドローン攻撃で、首都モスクワや