アメリカ中央軍は13日、イランに対し、3日連続となる攻撃を開始したと発表しました。トランプ大統領は「今夜も激しく攻撃する」と述べ、軍事的圧力を強める考えを示しました。トランプ大統領：今夜も大規模な攻撃を行う。2日前には合意していたが、その後態度を変えた。それでもイランは合意を望んでいる。アメリカ中央軍は、日本時間きょう午前5時45分、イランへの攻撃を開始したと発表しました。ホルムズ海峡で民間船舶などを攻