7月12日、情報番組『サンデージャポン』（TBS系）が放送され、俳優の佐藤二朗橋本愛のハラスメントトラブルが取り上げられた。スタジオで議論が勃発するなかで、コメンテーターとして出演したデーブ・スペクターの発言が波紋を広げている。この日の放送では、「“共演者トラブル”を巡りフジテレビが文書公開…事実関係めぐり食い違いも?」と題して、騒動についての特集が組まれた。レギュラーで出演するデーブは、海外での