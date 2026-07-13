13日の韓国総合株価指数（KOSPI）は前営業日終値より669．01ポイント（8．95％）値を下げた6806．93で取引を終えた。指数は63．91ポイント安の7412．03で寄り付き、取引時間中には一時上昇に転じたりもしたが再び方向を変え下げ幅が広がった。KOSPIが5月6日7000ポイントを突破してからこれを下回ったのは約2カ月ぶりだ。こうした急落傾向でこの日午前10時34分に売りサイドカーが発動されたのに続き、午後1時28分にはサーキットブレ