「今年10月クールの連続ドラマで石原さとみさん（39）が主演を務めるそうです。’25年5月に第2子を出産した石原さんは、約5カ月の産休を取って、MCを務める情報番組『あしたが変わるトリセツショー』（NHK）で仕事復帰していました。ドラマに出演するのは、’24年4月クールの主演ドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）以来です」（芸能関係者）約2年半ぶりにドラマ復帰を果たす石原。彼女を射止めたのは目下、大逆風が吹き荒れている