佐藤二朗と橋本愛のハラスメント騒動が、国際政治学者の三浦瑠麗氏に“飛び火”している。「7月10日、三浦氏はXを更新。佐藤さんと橋本さんの件について《性をめぐる問題であるという思い込みが人々の反応を激しくしているが、事実を見れば性をめぐる問題ではなく、演技スタイルに加えて、人との距離感や他者の人格に対する扱いをめぐる問題だ》と指摘しました。さらに、2人が夫婦役を演じた『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）