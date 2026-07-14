【マーリンズ8巡目指名の現実と今後】【もっと読む】マーリンズには低予算球団ならではの“うまみ”あり指名順位の現実をどう受け止めるのか。日本時間13日のMLBドラフト会議で、マーリンズから8巡目（全体235位）で指名されたスタンフォード大の佐々木麟太郎（21）である。「一瞬ですね、顔がほころんだように見えましたけれども、すぐキリッと意を決したような目をして、真剣な顔に整ったという印象でした」佐々木の指名の