ニューヨーク共同】米東部メーン州ビデフォードで13日、移民・税関捜査局（ICE）の捜査官が車両に向けて発砲し、乗っていた男性が死亡した。州司法長官事務所によると、初期の調査では、男性が逃走しようと車両で捜査官の方向に進んできたため、射殺した。詳細は不明。米メディアによると、地元ではICEへの抗議デモが起きた。移民支援団体によると、男性はコロンビア出身の26歳で、米国の就労許可証を持っていた。捜査官は、