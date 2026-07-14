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VIVANT 今回のパワハラ報道でTBS「放送予定に影響はありません」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 堺雅人主演「VIVANT」続編の制作現場でパワハラ疑惑が報じられた
  • TBSは福澤克雄監督の「該当する言動が認められた」と事実を認めた
  • 放送予定への影響はないとしており今夏の放送は予定通りとみられる
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