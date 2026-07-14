九州旅客鉄道（JR九州）は13日、「スーパーマリオ トレイン（800系）」の最終運行が、車両不具合のため中止となったことを発表し、利用者に謝罪した。同列車は、昨年11月から今年の6月まで、博多から大分、佐賀の武雄温泉や肥前鹿島間などで運行された。2月には西九州新幹線、3月には九州新幹線でスーパーマリオの特別車両が運行されていた。今月12日にラストランを予定していたが、当日に車両不具合が確認されたため、急き