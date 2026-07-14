アメリカのトランプ大統領は13日、SNSで、イランの船に対するホルムズ海峡の“逆封鎖”を再開すると明らかにした上で、今後はアメリカが「ホルムズ海峡の守護者」となると宣言しました。その上で、極めて不安定な地域に安全と安心を提供するために必要な費用だとして、全ての貨物船に対し20％の手数料を徴収する考えを示しました。