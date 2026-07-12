エアコンを1日中つけっぱなしにすると、1ヶ月の電気代はいくらになるのかファイナンシャルフィールド

エアコンを1日中つけっぱなしにすると、1ヶ月の電気代はいくらになるのか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 夏場にエアコンを24時間つけっぱなしにした場合の電気代について解説した
  • 1日中稼働させた場合の月額は約4000〜1万3400円程度になるとのこと
  • 節電には風量「自動」設定やフィルター掃除・室外機周辺の整備が有効とされる
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