7月6日、皇居・宮殿「春秋の間」で、芸術分野で顕著な業績を挙げた人に贈られる「日本芸術院賞」の受賞者らを招いた茶会が開かれた。今年は映画『国宝』の監督・李相日氏ら12人が受賞し、天皇皇后をはじめ、秋篠宮夫妻、愛子さま、佳子さまが受賞者らと歓談した。【くわしく見る】一部で物議を醸した「パールのステーションネックレス」 悠仁さまの成年式でも着用され親しみやすさが話題にこの日、佳子さまが着用したのは、清