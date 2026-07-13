『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「クマが冷蔵庫のドーナツを食べる和菓子工房に侵入 連日のクマか」についてお伝えします。◇◇◇岩手県雫石町でクマに窓ガラスが破られる被害がありました。クマの被害があったのは、雫石町の和菓子工房。警察によりますと。12日午後6時半ごろ、成獣のクマ1頭が侵入しているのを近隣住民が目撃し警察に通報しました。工房内が荒らされていて、冷蔵庫の中のドーナツなどが食