13日、タイの首都バンコクの飲食店で少なくとも28人が死亡した火災で、地元当局は電気系統のショートが原因とみて調べています。13日、タイの首都バンコクの飲食店で火災が発生し、少なくとも28人が死亡、72人がケガをしました。火災は天井にあるエアコンの電気系統がショートしたことが原因とみられていて、店の内部に耐火材が使われていなかったことなどから、火が一気に燃え広がった可能性があるということです。また、死亡した