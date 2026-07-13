体調不良で保健室へ向かう女子生徒が、階段でふらついて転落しそうになった。男性教員はとっさに生徒の肩をつかみ、「しっかりしろ！」と声をかけて事なきを得たのだが……その日のうちに保護者から「男の先生が体に触れた」「大声で怒鳴られた」と猛烈な抗議が入る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）翌日、教頭が「転落を防ぐための対応だった」と事実関係を説明するも、母親から返ってきたのは、耳を疑う言葉だった--。