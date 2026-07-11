7月9日に『れいわ新選組』の山本太郎代表が記者会見をおこない、同党の代表を辞任すると発表した。【写真】国会で大暴れ、演壇から引きずり下される大石晃子氏「アルファードだったんです。新車の」謎の会見発言山本氏は今年1月、健康上の理由により議員を辞職したものの党の代表は継続していた。しかし、同党は7月3日、山本氏が2025年10月に道路交通法違反で検挙されていたことを公表。山本氏はレンタカーで大分市内の自動