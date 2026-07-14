神奈川県平塚市の海水浴場で、おととい海に流されて行方不明になっていた男子高校生（15）がきょう14日、遺体で見つかりました。おととい、平塚市の海水浴場で男子高校生が友人らと遊んでいた際に海に流され、行方がわからなくなっていました。警察などが捜索を続けていたところ、きょう午前3時半ごろ、釣り人から「波打ち際に人が倒れている」と通報があり、海水浴場から約300メートルほど離れた場所で遺体が見つかりました。警察