12日夜、パリ南郊の森林で火災が発生する様子/Benoit Tessier/Reuters via CNN Newsource（CNN）欧州全土で猛暑が続く中、フランス・パリの南部で大規模な森林火災が発生し、消防隊が懸命の消火活動を続けている。CNN提携局のBFMTVは13日、これまでに800ヘクタール以上の森林が焼失したと伝えた。消防隊は航空機でセーヌ川から水をくみ上げて消火活動に使っているという。ローラン・ヌネズ内相は記者団に対し、この火災が放火だっ