警棒で当時高校生だった男性が失明、和解が可決 沖縄県が9140万円支払いへ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 沖縄市で2022年1月に起きた警察官による高校生失明事件が和解した
  • 県議会が6月13日、県が男性らに計約9140万円を支払う議案を可決している
  • 男性への損害賠償は約8780万円で、残りは保険会社などが負担した分となる
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