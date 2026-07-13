トイレで見つかったのは「下着を口に詰め込まれた」小2女児の遺体…【学校のトイレを「男女別々」に変えた】ある殺人事件（昭和29年の事件）〉から続く昭和29年（1954年）、誰でも出入り可能だった「男女共用」の小学校のトイレで、7歳の女児が暴行され殺害されるという凄惨な事件が起きた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）内側から鍵の閉まった個室で、変わり果てた姿となって発見された娘を前に、母親は半狂乱となっ