アメリカ中央軍は、3夜連続でイランに対する攻撃を開始したと明らかにしました。【映像】アメリカ軍の攻撃（13日公開）アメリカ中央軍はSNSで、日本時間14日午前6時前からトランプ大統領の指示に基づいて、イランに対する3夜連続となる攻撃を開始したと発表しました。アメリカ中央軍は「イランに引き続き多大な損害を与え、ホルムズ海峡において民間人や商船に対するイランの攻撃能力を低下させるだろう」としています。ま