１９９６年１２月２６日、美少女コンテストの常連だったジョンベネ・ラムジーちゃん（６＝当時）が、米コロラド州ボルダーの自宅地下室で遺体となって発見されてから約３０年が経過した。同州のＤＮＡ分析官による不正事件を受け、未解決の「ジョンベネ・ラムジー殺害事件」が再び注目を集めている。ジョンベネちゃんの父ジョン・ラムジー氏は「犯人のＤＮＡはすでにある」と主張し、トランプ大統領に介入を求めている。元コロ