頼れない人物に大谷翔平選手や山本由伸投手の名前が挙がりました。ドジャースの公式SNSは14日、オールスターに出場するメンバーに「もし森で迷子になり、電話が1回しかかけられないとしたら、絶対に電話したくないチームメートは誰」と質問を投げかけました。アンディ・パヘス選手は「ロウキ」と佐々木朗希投手と回答。「だって返信返ってこないからね」と話します。山本投手は「大谷選手。たぶんいま子供に夢中で、僕の連絡が返っ