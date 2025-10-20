この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知られざる国土の変化、能登半島地震で石川県の面積が増加し福井県を「逆転」していた

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「驚愕！？石川県の土地が増えた！福井県の面積を上回った！」と題した動画を公開。能登半島地震の影響で石川県の面積が増加し、隣接する福井県の面積を上回ったという異例の事態について解説した。



竹田氏は動画冒頭で「どうやら石川県の面積が福井県の面積を逆転したらしいです」と切り出し、この驚きのニュースを紹介。これは、能登半島地震による地殻変動で土地が隆起し、石川県の面積が増えた結果であると説明した。



国土地理院が2025年10月2日に発表した内容として、竹田氏は具体的な数値を挙げて解説。地震で海岸が隆起した影響などにより、石川県の面積は4.74平方キロメートル拡大し、合計で4190.94平方キロメートルとなった。これにより、僅差であった福井県の4190.59平方キロメートルをわずかに上回り、全国の都道府県面積ランキングで石川県が34位、福井県が35位へと順位が入れ替わった。竹田氏は、地殻変動が理由で面積の順序が入れ替わるのは「異例」であると指摘する。



この現象は、地震によって能登半島北側の海岸線が約85kmにわたって隆起し、一部が陸地化したことで発生した。過去には1938年、大阪府が埋め立てによって香川県の面積を上回った例があるが、自然災害による地殻変動で順位が入れ替わるのは極めて珍しい。竹田氏は、国土地理院の担当者の見解として「もともと非常に面積が近く、このような逆転が起こった」と付け加えた。このニュースは、大規模な自然災害が国土の形状そのものを変えうるという事実を改めて浮き彫りにしたといえるだろう。