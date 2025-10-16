MLBがゴールドグラブ賞最終候補…山本は選ばれず

メジャーリーグ機構（MLB）は15日（日本時間16日）、今季のゴールドグラブ賞の最終候補を発表した。ドジャースからは遊撃手部門でムーキー・ベッツ内野手、ユーティリティ部門でミゲル・ロハス内野手が候補者入り。ただ、日本のファンが注目したのは山本由伸投手の不在だった。

ナ・リーグの投手部門ではカブスのマシュー・ボイド、メッツのデビッド・ピーターソン、ジャイアンツのローガン・ウェブが選出された。山本はNPBでは2021年から3年連続でゴールデングラブ賞を受賞していたが、今季は候補に選出されなかった。

同じ守備機会を同じポジションの平均的な野手が守る場合に比べて、どれだけ失点を防いだかを表す指標である「DRS」を見ると、今季のナ・リーグの1位はウェブで+7、続いてボイド、ピーターソンの+6となっている。山本は+3で6位だ。

とはいえ、日米で俊敏なフィールディングを見せる山本の選出を期待する声も。「投手部門に山本が入ってない???」「由伸は候補にも入ってないのか。これはちょっと残念」「ピッチャーに山本が外れてるの納得いかないんだが」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）