大寝坊バレた…愛猫の“無言の圧”に8.8万いいね「口がへの字で草」【ママリ】
口がへの字に…大寝坊した飼い主、愛猫からの圧に8.8万いいね
ペットが毎日同じ時間にご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？食器の近くで待っていたり飼い主を起こしに来たりすることも。
©marukotokinako
©marukotokinako
やってしもーたー！
年に何度かある大寝坊😵💫
食器の真横でジッと座って待っていたまるこちゃん。厳しい目で口をへの字にしています。これは相当怒っているように見えますね…。クローズアップされたまるこちゃんの表情から、より迫力が感じられるのではないでしょうか。
この投稿には「吾輩はオコである。ご飯はまだない」「起こさないのが偉い👏」といったコメントが寄せられていました。中にはご飯の時間を過ぎると愛猫が起こしに来るという飼い主も。まるこちゃんから猫パンチが飛んでくる前に、ご機嫌を直してもらわないといけないかもしれませんね。飼い主さんと愛猫が視線で語り合う瞬間が想像できる、素敵な投稿でした。
怒られちゃう？ご主人の反応にドキドキする犬に12万いいね！
いくじ🐻❄️むちゃさん宅では真っ白な犬・むちゃくんを飼っているそう。ふわふわとした体毛とクリクリとした目が愛くるしいむちゃくんは「犬ってこんなにも表情豊かなの？」と驚くほど、とても愛くるしい表情をすることができます。
©︎zknc_
家に落ちてるもの拾ってくると構ってくれるって知ってるから拾ってくるけど物によっては怒られるのでこれはどっちかなと思ってドキドキしてる
ちなみにこれは子の大事なカードだったので子にかえして！って追いかけ回されました(むの方が足が速いので子が負けました)
いくじ🐻❄️むちゃさんに構ってほしくて何やらくわえてきたむちゃくん。その表情はどこか不安げで「これって大丈夫なやつですか？」と言わんばかりです。
「構ってほしいけれど、怒られるのは嫌…」という気持ちが表情に出ていてかわいいですよね。ちなみにこれはお子さんの大事なカードだったため、追いかけ回され、なんとかむちゃくんが逃げ切ったそう。オチもかわいすぎるエピソードですよね。
この投稿に「最高に可愛いくて癒されました」というリプライがついていました。表情豊かなむちゃくんに癒やされるとともに、愛らしいペットとの生活が羨ましくなるような1枚でした。
犬2匹、猫1匹、赤ちゃん1人の和みタイムに癒やされる
動物も大事な家族の一員。子どもが小さいうちは気をつけることもたくさんあり、大変なこともあるとは思いますが、一毎日緒に生活することで次第にお互いにとってかけがえのない存在になっていくものではないでしょうか。仲むつまじい様子は癒されますし、鉄板の組み合わせですよね。
ちいむうとろろさんはコーギーの兄妹、メスの猫を飼っているそう。この3匹とまだ赤ちゃんの息子さんが庭を眺めていたそうなのですが、性別である違いがあったそう。動画投稿のワンシーンをご紹介します。
©︎muchi21067312
女子、庭を楽しむ
男子、寝る
並んで庭を眺める3匹と息子さん。コーギー「むう」、マイペースな妹猫「ととろ」の2匹女の子。姿勢よく凛とした様子で庭の景色を楽しんでいます。
©︎muchi21067312
一方、息子さんと手前のコーギー「ちい」は、ごろんとお昼寝気分。ちいはおなかを出したヘソ天スタイルで、かなりリラックスしている様子。
動画の途中では、息子さんが寝返りでヘソ天仲間に加わっていました。なんともかわいらしい姿です。
©︎muchi21067312
リラックスタイムの楽しみ方が男女で分かれているのは面白い光景ですね。それぞれ自分なりに楽しんでいる様子が伝わってくるから不思議です。
この投稿には「見事に分かれるものですね」「登場人物もれなく全員可愛すぎる」というリプライが。投稿された動画でもこんなに癒されるのに、実際に目の前でこの光景を見たらほっこりして幸せな気分になるでしょうね。
動物がいる暮らしへの憧れが高まるとともに、みんながリラックスして幸せそうな時間を過ごす様子に癒やされる投稿でした。息子さんの成長とともにこの関係性がどう変化していくのかも楽しみですね。
記事作成: みー
（配信元: ママリ）