SixTONESの松村北斗（30）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。メンバーから呼ばれているというニックネームについて、“謝罪”する場面があった。

MCの「ハライチ」澤部佑が、これまで同番組にメンバーの高地優吾、京本大我、ジェシーが出演したことに触れると、松村は「お世話になりました」と感謝。澤部の相方・岩井勇気は「コンプリートしたいよね」と、残るメンバーの出演を願った。

そして澤部が「高地君が来た時に」と、出演回を回想。フリーアナウンサーの神田愛花が「ご飯に行く時に、現金を持ってないからまわりがおごるっておっしゃってたんでしたっけ？」と振り返ると、松村は「逆ですね」と指摘。「お金を持ってない人の分を出してあげるから、下品な話ですけど“銀行”って呼ばれてるっていう」と明かし、「すいません、下品な話で」と重ねた。

これに「それは大丈夫なんですか？メンバー間で、その…」と澤部が心配すると、松村は「もう10何年来なんでね」と告白。「そこはもう信用関係で」と語ると、澤部はその様子に「まあ、たしかに銀行員の落ち着きではある」と安堵（あんど）。松村は改めて「すいません、品のない話で」と詫びていた。