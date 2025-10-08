この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ABEMA・Netflixで配信中の話題作『ミスキング』。YouTubeでドラマ考察を展開するNetflixドラマ考察系YouTuber・トケルが、自身の最新動画「【ミスキング】第２話ドラマ考察 のん が絶望から将棋へ！ 伏線回収 結末最終回予想 MISS KING ABEMA Netflix」で、第1話・第2話の流れや物語の本質について語った。



トケルはまず「1話の簡単なあらすじと、どういうドラマなのか」を説明。天才棋士の父・結城翔一（中村志堂さん）が家庭を捨て去ったことで、主人公・国見飛鳥（のんさん）は母（奥抜き香織さん）と2人きり、貧困と孤独の中で成長。しかしトップ棋士として新しい家族と幸せそうに暮らす父の姿に、飛鳥は「積もり積もった憎しみが限界に達し」、ナイフを手に復讐を決意した、と概要を語る。



第1話では「盤上のダークヒーローとして、自らの人生を取り戻すための壮絶な戦いを始める」飛鳥の姿が描かれ、「飛鳥がナイフで刺すことを諦め、将棋での復讐に向かう」転機があったと解説した。



続く第2話について、トケルは「アスカの母は亡くなり、本当の孤独に」と、悲しみと絶望の中で葛藤する飛鳥の心理を丁寧に振り返る。経済的苦境に加え、職場での窃盗疑惑や警察沙汰に巻き込まれる中、腹違いの弟・リュウヤが釈放の条件として「ショウイチとその家族に近づかない」など不利な誓約書を書かせるずる賢さを指摘。「でも一方でリュウヤは今のショウイチの妻である、キカオリによってコントロールされているようにも思えます」と新たな人間関係への洞察を加えた。



一方で現妻カオリは、「今のあなたがあるのはあなたの選択の結果、哀れで可哀想な結果を選んだのはあなたたち親子でしょ？」と冷酷に突き放しつつ大金を差し出す場面も。「その大金は喉から手が出るほど欲しいお金だったと思いますが、自分のプライドを守るために拒否したんですよね」と、アスカの強い意志を読み取った。



そして「全てに絶望したアスカ」は、母の思い出の屋上で自殺を決意。しかし背後から姿を現した謎の男・東堂聖子（藤木直人さん）、その「俺も結城長一に殺された人間だ。あの男を殺す、ただ一つの方法は将棋だ」という言葉が、アスカを盤上の戦い-父との将棋による復讐-へと導く印象的な場面を紹介する。



締めくくりにトケルは「次回からは、本格的に将棋の話になるようで楽しみ」と期待を寄せ、「将棋を知らない人にも楽しめるように作られている」とドラマの工夫にも言及。今後アスカが将棋界で父をどう打ちのめしていくのか、その復讐劇の行方にますます注目だ。