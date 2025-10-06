【ルック】歪さの中に宿る美しさ。アンダーカバーが2026年春夏ウィメンズコレクションで描く「but beautiful 6」
アンダーカバー（UNDERCOVER）は、2026年春夏ウィメンズコレクションを発表しました。タイトルは「but beautiful 6」。2024年秋冬の「but beautiful 4…」に続くシリーズの最新章として、歪みや不完全さの中に潜む美しさを、春夏の軽やかな空気の中で再構築しています。
Courtesy of UNDERCOVER
“未完成”が導く、詩的なリアリティ
今季のコレクションを貫くのは、「誰かが感覚だけでつくった服」というコンセプトです。左右非対称のライン、歪んだパターン、はみ出した裏地、ラフな手縫いのステッチ──。完璧から少し外れた構築が、かえって人の手の温度を感じさせ、アンダーカバーらしい詩的なリアリティを生み出しています。──「服を作ったことがない人が、想像だけで服を作ったら」。──そんな発想から生まれたドレスやジャケットは、手作りのぬいぐるみのような柔らかさと、不穏な静けさを併せ持ちます。まるで、壊れかけた夢の断片を縫い合わせたような存在です。
Courtesy of UNDERCOVER
フランス人アーティスト、アン＝ヴァレリー・デュポンとの共鳴
今回のコレクションは、フランス人アーティストのアン＝ヴァレリー・デュポン（Anne-Valérie Dupond）氏の作品世界から強くインスピレーションを受けています。デュポン氏が手掛けるぬいぐるみのような彫刻作品は、縫い目の荒さや素材の混沌をそのままに、温もりと哀愁を帯びた独特の存在感を放ちます。ショーの終盤には、デュポン氏本人が手がけた特別なピースも登場し、静かで印象的なクライマックスを飾りました。
Courtesy of UNDERCOVER
“歪の美”を日常に昇華するリアルクローズ
アンダーカバーは、こうした歪んだ造形を単なるアートではなく、日常に取り入れられるリアルクローズとして仕上げています。ラフに見える手縫いのステッチや非対称の構造は、着る人の動きに呼応して表情を変え、日常の中に「不完全な美」を描き出します。そこには、「完璧ではないものこそが人間的であり、美しい」という高橋盾氏の哲学が息づいています。
Courtesy of UNDERCOVER
コラボレーションが生み出す奥行き
今季も、アンダーカバー独自の世界観を支える多彩なコラボレーションが展開されました。シューズはBEAUTIFUL SHOES、バッグはBRIGITTE TANAKA、アイウエアはFACTORY900、ハットはKIJIMA TAKAYUKIが担当。それぞれの職人技が、素材や構造のコントラストを際立たせ、アンダーカバーらしい多層的な造形美を生み出しています。
Courtesy of UNDERCOVER
「but beautiful 6」は、完成を拒むことで新たな完成を見出すコレクションです。歪み、綻び、縫い目──そのすべてが、今を生きる私たちのリアルであり、美しさのかたちそのものなのかもしれません。
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER
Courtesy of UNDERCOVER