¡ÚÁíºÛÁª¡ÛËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬àÎÓÄÉ¤¤Íî¤È¤·á¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò»Ù±ç¤«¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÊ¸½Õ¤ËÌÔ¹³µÄ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬¡¢£²½µÏ¢Â³¤ÇÊ¸½ÕË¤¤òÍá¤Ó¤ë¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤»»ÃÊ¤À¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬ÄÉÁö¤¹¤ëÃæ¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÅÜ¤È¤¦¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ï»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ä¹Ï·¡¢ÂçÊªµÄ°÷¤¿¤Á¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¤ÇÍÉ¤ì¤¿¾®Àô»á¤ËºÆ¤ÓÊ¸½ÕË¤¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¡££²ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡Ö¿Ê¼¡ÏºÂ¦¶á¤¬¹â»ÔÇÉÅÞ°÷¤ò¾¡¼ê¤ËÂçÎÌÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÉÔÀµ¹©ºîµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£¹·î£²£·ÆüÉÕ¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼Áªµó¿Í¿ô¤ÎÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÅÞ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÉôÅÞ°÷¤Î·ÑÂ³¤Ë´Ø¤·¡¢óòó÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È£¸£²£¶¿Í¤òÁý²Ã¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Æ±»ï¤Ï½°±¡¿ÀÆàÀî£¹¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁ°½°±¡µÄ°÷¤ÎÃæ»³Å¸¹¨»á¤¬½¸¤á¤¿ÅÞ°÷¤ËÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¾®Àô»á¤Ë¶á¤·¤¤¿ÀÆàÀî¸©µÄ¤¬¾¡¼ê¤ËÅÞ°÷¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£Ãæ»³»á¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î¥ÅÞ°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÞ°÷¤é¤â¾®Àô»á¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤¿¤«¤âÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¾®Àô»á¤À¡£¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè£¹Áªµó¶è»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤â¤½¤â»ä¤Î´ØÃÎ¤·¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤âÁíºÛÁª¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤ä»ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯°ú¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áªµó¤ËÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ëµ»ö¤ÎÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾®Àô»á¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÊ¸½ÕÊóÆ»¤Ï¾®Àô»á¤ò´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤³¤¸¤Ä¤±¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Ã¤¨¤¿ÅÞ°÷É¼¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¸½Õ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ»³Å¸¹¨Á°½°±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô»á¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤òËãÀ¸ÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È´ª·«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤Î±Æ¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎËãÀ¸»á¤ÏÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ì¿Í¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤âÍ£°ì¡¢ÇÉÈ¶¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëËãÀ¸ÇÉ¤ÏÎÓ»á¤ò½ü¤¤¤¿£´¿Í¤Ë¿äÁ¦¿Í¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï£¹·î£³£°Æü¤Ë¹â»Ô»á¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¹â»Ô»á¤ÈºÆ¤ÓµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤Î°ÕÃæ¤Ï¾®Àô»á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å¸«¿Í¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤Ç¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¾è¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£ÎÓ»á¤Î¸å¸«¿Í¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÅ·Å¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸Å²ìÀ¿¸µ´´»öÄ¹¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ï¥º¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐµÄ°÷É¼¤ÇÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤ËÉ¼¤ò²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£