米津玄師が描いた『チェンソーマン』のイラストが「才能ありすぎる」と話題！ 「神絵師ですやん」などファン絶賛
アーティスト米津玄師が、10月1日（水）に自身のInstagramを更新。主題歌とエンディングテーマを担当する劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクター・天使の悪魔のイラストを公開し、「才能ありすぎる」「神絵師ですやん」と話題を集めている。
【写真】うますぎる！ 米津が過去に披露したチェンソーマンのイラスト
■大ヒットを祝福
今回米津は、「チェンソーマン レゼ篇とても好評のようで、いちファンとして嬉しいです。天使の悪魔のファンアートを描きました。IRIS OUTとJANE DOE含めよろしくお願いします」と、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の大ヒットを祝うコメントを添え、1枚のイラストを公開した。
イラストは、大きな羽や赤い瞳など天使の悪魔の特徴を細部まで捉えたリアルな仕上がりとなっており、「米津には天使がこう見えてるんだ。ファンアートですかこれ。博物館に展示できるレベルですけど」「神が天使をお描きなすった!!!」「もう画家でいいだろ」「これで絵が本職じゃないとか無理があるだろ（曲大好きです）」「天才すぎ」など絶賛する声が寄せられている。
ちなみに米津は過去にも、『チェンソーマン』のアニメオープニングテーマ「KICK BACK」を担当した際にチェンソーマンのイラストを披露している。
「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、公開から10日間（9月19日〜9月28日）で観客動員196万人、興行収入29．8億円を突破。米津が歌う主題歌「IRIS OUT」のミュージックビデオは、3300万回以上の再生数を記録している（10月1日時点）。
引用：「米津玄師」Instagram（@hachi_08）
