負け惜しみか本心か──。いずれにせよ、何かひと言、言わずにいられないのが日本ハムの新庄監督（53）だ。

【もっと読む】日本ハム新庄監督 続投のウラに都内での極秘会談

9月30日、小村球団社長兼オーナー代行が報道対応し、指揮官の去就について「シーズン終了後に正式に話し合ってから発表する」とコメント。17日には井川オーナーが「続けてほしい。辞めていただく理由はない」と話しており、続投は既定路線だ。

「29日にはマスコミ各社が一斉に続投決定と報じたが、日本ハムは基本、来季の人事はシーズンがすべて終わるまで発表しない。今回もCSに集中するため、あえて発表を避けたのでしょう」（球団OB）

3位オリックスとのCSファーストステージは11日初戦。人事はさておき、2位からの下克上に全力投球……と言いたいが、新庄監督の本心はどうなのか。

V逸した9月23日は試合後の会見で、「優勝できなかったら2位も6位も一緒。2位でCSに行っても表情は暗くなる。テンションが下がる」と発言。さらに27日にも「2位からの勝ち上がりは正直、テンションが下がるけど、ファンのためにも日本一を目指す」と話していた。

「元々、新庄監督は『優勝だけを目指す』と話していたこともあり、V逸で今季の目的を失ったことは確かでしょう。ただ、テンションうんぬん発言はCSファーストステージで対戦する3位オリックス、両者の勝者を待ち受けるソフトバンクにすれば面白くないはず。あるいは本当に2位からの日本シリーズ出場にそれほど乗り気じゃないのかもしれない。優勝争いの渦中でも、それまで中継ぎだった孫易磊を先発で、逆に先発だった古林睿煬を中継ぎで起用するなど、来季を見据えた采配が目立った。高卒ルーキーの柴田も、終盤まで主に先発で投げた。事実上、続投が決まった新庄監督の視線が来季に向いているとすれば、CSでも同じことをしないとは限らない」（前出のOB）

やる気があるやら、ないのやら……。

◇ ◇ ◇

新庄監督の去就を巡り、親会社と球団幹部は先日、都内で極秘会談を行っていたという。そこではいったい何が話されていたのか。内部から見た新庄監督の“ガチ評価”とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。