YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ3Íý²Ê¡ØÃæÏÂ¤Î¥°¥é¥Õ¡Ù¤Î½ñ¤­Êý¤¬7Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëËâË¡¤Î¼ø¶È/²½³Ø⑪¡×¤Ë¤Æ¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬¡ÈÃæÏÂ¤Î¥°¥é¥Õ¡É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î8¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥´ー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃæÏÂ¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃæÏÂ¥°¥é¥Õ¤ÎËÜ¼Á¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢Ã±¤Ê¤ë°Åµ­¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Íý²ò¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¤Þ¤º±ö»À¤Ë¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÍÏ±Õ¤ò²Ã¤¨¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¿Þ¤ò½ñ¤­¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¼ê½ç¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÎÆ°¤­¤ä¥°¥é¥Õ¤Î·Á¤ò»ë³ÐÅª¤Ë²òÀâ¡£¡ÖH¥×¥é¥¹¤ÏºÇ½é¤Ï1¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢OH¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÏÂ¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖOH¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÏH¥×¥é¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ª¥ó¤´¤È¤ÎÁý¸º¤¬¤Ê¤¼µ¯¤­¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥Õ¤ò½ñ¤­¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¿ô¤¬0¤Î²£Àþ¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤ÏÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Æþ»î¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÇÇº¤ß¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â½õ¸À¡£¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¹ç·×¤Î¥°¥é¥Õ¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤Ç²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢ÃæÀ­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤«¤éµÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Æþ»î¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¤³¤È¤âÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¼ÂÀïÅª¤ÊÃí°ÕÅÀ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

ÃæÏÂ¤Î¥°¥é¥Õ¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂ­¤¹Êý¤ÈÂ­¤µ¤ì¤ëÊý¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¹ç·×¤Î¿ô¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏµÕÅ¾¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤â¶¯Ä´¡£³Æ¥°¥é¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡ÖH¥×¥é¥¹¤äOH¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÏÂÇ¤Á¾Ã¤·¹ç¤¦¡£Cl¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÈNa¥×¥é¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥¤¥ª¥ó¤Î¹ç·×¥°¥é¥Õ¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¾º¡×¤ÈÍ×ÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþ»î¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤â½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÆþ»îÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æþ»îÂÐºö¤Î¤³¤È¤Ï¸ø¼°LINE¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃ±¸µ¤Î¤Þ¤È¤á¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÊÙ¶¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤ò·ãÎå¡£ÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤Ç¡¢Íý²Ê¤¬¶ì¼ê¤ÊÀ¸ÅÌ¤â¥°¥é¥Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤«¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

