この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、『うつ病の人にやってはいけない8つのNG言動と行動』と題した動画を公開。精神科医・臨床心理士・公認心理師でもある運営者が、うつ病に対する誤解や周囲の対応について熱く語った。

動画冒頭、「うつ病は目に見えない病気であるため、周りの人がどう接すればよいのか迷うことがあります」と指摘。「うつ病の人を怠けている、わがまま、と誤解してしまうことがあります」と社会に根強く残る偏見に警鐘を鳴らした。

動画では、「うつ病の人に『早く働いた方がいいんじゃない？』などと焦らせたり、努力が足りないと責めるのはNG」と強調。「働けないのは本人の努力不足ではなく、脳の働きの問題なのです」「好きなことをする時間は、治療の一部だと考えてあげましょう」と具体的な誤解を繰り返し訂正。さらに、「部屋が片付いていないのを責めない」「本人のペースで少しずつ生活を変えていけるよう、温かく見守ることが大切」など、周囲の適切なサポート方法を提案した。

また、「うつ病の人を自分や他人の苦労話で比較することは非常に有害です」や「精神科の薬を勝手にやめさせることは絶対に避けてください」と、本人や家族が陥りやすいNG行動にもきっぱりと注意を促している。

動画の締めくくりでは、「世の中にはうつ病の人に対していまだに甘えだ努力不足だ薬に頼るなという人がいますが、実際には脳の機能が低下しており自分の努力ではどうしようもできないのです」と断言。「だからこそ周りの人がやるべきことは温かく支えてあげることです。まずは病気であることを知識で理解すること、そして本人が少しずつ前に進めることを温かく見守ってあげてください」と呼びかけ、締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:11

うつ病は怠けではなく脳の機能低下?働きたい気持ちへの理解を
06:49

励ましのつもりが逆効果：比較や説教が与える心のダメージ
09:34

治療への第一歩は理解と見守り：知識と温かなサポートを

関連記事

生活に役立つメンタルヘルス「私は生きていていいのかな」…毒親の言葉が残す深い傷を解説

生活に役立つメンタルヘルス「私は生きていていいのかな」…毒親の言葉が残す深い傷を解説

 生活に役立つメンタルヘルス「生きづらいのは“心の安全基地”がないからかも」―具体的な作り方を解説

生活に役立つメンタルヘルス「生きづらいのは“心の安全基地”がないからかも」―具体的な作り方を解説

 生活に役立つメンタルヘルス「再発・増悪は忘れた頃にやってくる」うつ病の危険なタイミングを解説

生活に役立つメンタルヘルス「再発・増悪は忘れた頃にやってくる」うつ病の危険なタイミングを解説
もっと見る

チャンネル情報

生活に役立つメンタルヘルス_icon

生活に役立つメンタルヘルス

YouTube チャンネル登録者数 17.00万人 360 本の動画
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/
youtube.com/channel/UCRV0biiLdsSV1Zd3Qi6ID7w YouTube