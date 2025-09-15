この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「うつ病の人に言ってはいけないこと、やってはいけないこと」を精神科医が警告

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、『うつ病の人にやってはいけない8つのNG言動と行動』と題した動画を公開。精神科医・臨床心理士・公認心理師でもある運営者が、うつ病に対する誤解や周囲の対応について熱く語った。



動画冒頭、「うつ病は目に見えない病気であるため、周りの人がどう接すればよいのか迷うことがあります」と指摘。「うつ病の人を怠けている、わがまま、と誤解してしまうことがあります」と社会に根強く残る偏見に警鐘を鳴らした。



動画では、「うつ病の人に『早く働いた方がいいんじゃない？』などと焦らせたり、努力が足りないと責めるのはNG」と強調。「働けないのは本人の努力不足ではなく、脳の働きの問題なのです」「好きなことをする時間は、治療の一部だと考えてあげましょう」と具体的な誤解を繰り返し訂正。さらに、「部屋が片付いていないのを責めない」「本人のペースで少しずつ生活を変えていけるよう、温かく見守ることが大切」など、周囲の適切なサポート方法を提案した。



また、「うつ病の人を自分や他人の苦労話で比較することは非常に有害です」や「精神科の薬を勝手にやめさせることは絶対に避けてください」と、本人や家族が陥りやすいNG行動にもきっぱりと注意を促している。



動画の締めくくりでは、「世の中にはうつ病の人に対していまだに甘えだ努力不足だ薬に頼るなという人がいますが、実際には脳の機能が低下しており自分の努力ではどうしようもできないのです」と断言。「だからこそ周りの人がやるべきことは温かく支えてあげることです。まずは病気であることを知識で理解すること、そして本人が少しずつ前に進めることを温かく見守ってあげてください」と呼びかけ、締めくくった。