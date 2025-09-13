「絶対…」姉弟のケンカに悩む私を救った、先輩ママの″断言に近い言葉″｜二人育児のキロク#45【ママリ】
日々、けんかが絶えない くうちゃんとへうくん。2人の関係に悩むマキノさん…。ふと、目にしたテレビで、トピックに心当たりを感じます。マキノさんはママ友に相談しますが…。
©warabeams
©warabeams
マキノさんは、くうちゃんとへうくんのケンカが頻発する現状に悩んでいました。
©warabeams
©warabeams
テレビで観たきょうだいの関係について、マキノさんは育児のヒントを得ます。
©warabeams
©warabeams
相談をしたマキノさんに対し、ママ友は心強い言葉をかけてくれました。
©warabeams
©warabeams
日々の育児に、早速、アドバイスを取り入れたマキノさん。すると、くうちゃんに変化があらわれます。
©warabeams
先輩ママの「絶対なる！」の言葉に、心から安心したマキノさん。きっと先輩ママも、マキノさんと同じように悩みを抱え、乗り越えていたのかもしれませんね。
意識してくうちゃんをほめる回数を増やした、マキノさん。少しずつ姉弟仲に変化が表れ始めます。2人が仲良く遊ぶ姿が見られる日は、もう目前まできているのかもしれませんね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
©warabeams
©warabeams
©warabeams
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）