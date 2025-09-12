¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¤ò¿Í¹©Èé³×¤Ê¤É¡ÖÁª¤Ù¤ëÁÇºà¡ÊºÆ»ñ¸»¡Ë¡×¤ËÊÑ´¹¡ª¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö.Garbon¡×»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒGab¤Ï¡¢Ãº²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÍøÍÑ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÃº²½¤·¡¢¿Í¹©¥ì¥¶¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê"Áª¤Ù¤ëÁÇºà¡ÊºÆ»ñ¸»¡Ë"¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö.Garbon¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡Ë¡×¤ò2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÈ¯É½¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¤Î»³¸ýË¨ÅÍ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£Ãº²½µ»½Ñ¤ÇÇÑ´þ¥¼¥í¼Ò²ñ¤Ø¡¢.Garbon¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡Ë»ÏÆ°
.Garbon¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÍøÍÑ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢°áÉþ¡¢¿©ÎÁ»ÄÞÖ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÍµ¡·ÏÇÑ´þÊª¡Ë¤òÃº²½¤·¤Æ¡¢¶Ñ¼Á¤ÊÃº¤ÎÊ´Ëö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¿Í¹©¥ì¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ç¤ÏÊ¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢±ø¤ì¤äÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¾ÆµÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤âºÆ»ñ¸»²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÇÑ´þÊªÌäÂê¤Î²ò·è¤È¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤«¤é¤Î»¿Æ±¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖTOYOTA UPCYCLE¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅª¤Ë¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£°ì²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Æ¡¢»³Æâ»á¤Ï¼«¿È¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ²¬Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGab¤òµ¯¶È¤·¡¢¸½ºß6´üÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£24Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ì²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡ÖÄ´Ã£»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È¤Î±äÄ¹¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤À®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìó1Ç¯Á°¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø.Garbon¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥´¥ßÌäÂê¤ÎÂÇ³«ºö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë»ö¶È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢.Garbon¤Î»ÏÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»ö¶È¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Garbage¡ÊÇÑ´þÊª¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ Carbon¡ÊÃºÁÇ¡Ë¡á¡Ö.Garbon¡×
.Garbon¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÍø⽤¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÃº²½¤·¡¢⼈⼯⽪⾰¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÈÁª¤Ù¤ëÁÇºà(ºÆ»ñ¸»)¡É¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÉþ¡¢¿©ÎÁ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ï¾ÆµÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¤ò¶Ñ¼Á¤ÊÃº¤ÎÊ´Ëö¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Ãº¤ÎÊ´Ëö¤Ï¹õ⾊´éÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ã½¡¦¹³¶Ý¡¦±ó⾚³°Àþ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ⼈⼯⽪⾰¤ä·úºà¡¢Á¡°Ý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¡£.Garbon¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÏÇÑ´þÊªÎÌ¡¦CO₂ÇÓ½ÐÎÌ¡¦Èñ⽤¤Îºï¸º¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ñ¸»½Û´ÄÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¿·¤¿¤Ê¼ý±×ÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¤òºÆ»ñ¸»²½¤¹¤ë¡ÈÃº²½µ»½Ñ¡É¤È¤Ï
Ãº²½¤È¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¡ÊGarbage¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍµ¡Êª¤òÌµ»ÀÁÇ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢Ç®Ê¬²ò¤¹¤ë½èÍý⽅Ë¡¡£Ãº²½¤Ï¡¢Ç³¾Æ¡Ê¾ÆµÑ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë»ÀÁÇ¤ò⼤ÎÌ¤Ë»È⽤¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢CO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó 30¡Á50¡ó¡ÊÆþ¸ý¤ÎÇÑ´þÊª¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¡ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÃº²½Êª¡ÊCarbon¡Ë¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½èÍý¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þÊª¤Î¤ª¤è¤½80¡ó¤ÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢»Ä¤ê20¡ó¤ÏÃº²½Êª¡ÊPET¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤·¤Æ¸Ç·Á»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢⾦Â°¤ò½ü¤¯¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÎà¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¤Ç¤âÃº²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¾ÆµÑ¤Ë⽐¤Ù¤ÆCO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£¿Í¹©Èé³×¡¢´éÎÁ¡¦À÷ÎÁ¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤É.Garbon ¤Çºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·ÁÇºà
.Garbon¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Ãº²½Êª¤Î³è⽤½Ð⼝¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£Ãº²½²ÄÇ½¤ÊÇÑ´þÊª¤ÎÂ¿¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³èÍÑ½Ð⼝¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò³ô¼°²ñ¼ÒGab¤¬²ó¼ý¤·¤ÆÃº²½¤·¡¢Ãº¤ÎÊ´Ëö¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍø⽤¤·¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
ºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¹©Èé³×¡¢º¸´±ºà¡¢ÃæÌÊ¡¢¥Ú¥ì¥Ã¥È¡¢´éÎÁ¡¦À÷ÎÁ¡¢¾Ã½¡¦¹³¶ÝºÞ¡¢ÊÉ»æ¡¢ÈîÎÁ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ÁÇºà¤Î⼀¤Ä¡Ö.Garbon Synthetic Leather ¡×¡Ê¿Í¹©Èé³×¡Ë
¡Ö.Garbon Synthetic Leather¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡¦¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢.Garbon¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë½Û´Ä·¿¿·ÁÇºà¤Î⼀¤Ä¡£ÇÑ´þÊªÍ³Íè¤ÎÃº¤ÎÊ´Ëö¤ò¼ù»é¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ã½¡¦¹³¶Ý¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤·¡¢ºòº£¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ó⾚³°Àþ¸ú²Ì¤Î¼Â¾Ú¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿Í¹©Èé³×¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥å¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢Ì¾»É⼊¤ì¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÆâÁõ·úºà¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¶¡¼¤ò»È⽤¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Î¤È¤Æ¤âÉý¹¤¤⽤ÅÓ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö.Garbon Synthetic Leather¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î⼈⼯⽪⾰¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯ÂÑµ×¡¦ËàÌ×¡¦°ú¤ÃÁß¤¡¦ÇíÎ¥¶¯ÅÙ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë⾼ÉÊ¼Á¤Ê´ðËÜÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢⾼µé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÍÌ¾¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÎ⽤¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¹â¤¤°Õ¾¢À¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸À¤â¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©Èé³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¡ÊËÜ⾰¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¢¨Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢¹â¤¤Ùû¿åÀ¤Ë¤è¤ë¼ê⼊¤ì¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ³×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤ÎCO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¸ú²Ì¤ä»È⽤¸åºÆÅÙÃº²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç100%ºÆ»ñ¸»²½²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢±¦¤¬.Garbon¤Î¿Í¹©Èé³×¡¢º¸¤¬ËÜ³×
¢£Ãº²½µ»½Ñ¤ÎÃæ³Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌÚ¹©éº¡×
.Garbon¤Î½Û´Ä·¿ÁÇºà³«È¯¤Ï¡¢°áÎà¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÃº²½²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«ÆÃµöµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¡¢Ãº²½µ»½Ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌÚ⼯éº¤Î¶¨⼒¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
.Garbon¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò⼤⽊⼯éº¤ÈÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ãº²½½èÍý¤«¤éÁÇºà³«È¯¡¢À½ÉÊ²½¤Ë⾄¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´⼯Äø¤ò⼀´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè½èÍý¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º®¹çÇÑ´þÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ⼒¤È¸¦µæ³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Ãº²½Êª¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È⾼µ¡Ç½ÁÇºà¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¾ÆµÑ°ÍÂ¸¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TOYOTA UPCYCLE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»ÏÆ°
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·»ö¶È´ë²èÉô¡¡»ö¶È³«È¯¼¼¡¡BE creation¥°¥ë¡¼¥× ¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼ ÃæÂ¼ ·Ä»ê »á / NORIYUKI NAKAMURA
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖTOYOTA UPCYCLE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤⼯Äø¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þÊª¤ä»È⽤ºÑ¤ßÁÇºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£TOYOTA UPCYCLE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î⼀´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª¤ò¿·ÁÇºà¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ .Garbon¤ÎÆÃÄ§
¡¦Ãº²½µ»½Ñ¤ò⽤¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¡Ê¶âÂ°¤ò½ü¤¯¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÎà¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¡Ë¤ò¿Í¹©Èé³×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÈÁª¤Ù¤ëÁÇºà¡É¤Ø¤ÈºÆ»ñ¸»²½¤¬²ÄÇ½
¡¦Ãº²½Êª¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¾Ã½¡¦¹³¶Ý¡¦±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤ÎÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½
¡¦ÍÑÅÓ¡Ê³èÍÑ½Ð⼝¡Ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈ÷¤¨¡¢´ë¶È¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁªÂò¡¦¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£´ë¶È¤´¤È¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦¡ÖÇÑ´þ½èÍýÈñ⽤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÇºà¹Ø⼊Èñ⽤¡×¤È¤·¤ÆÂÐ²Á¤ò⽀Ê§¤¦¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦Ãº²½¤«¤éÍÑÅÓÀß·×¤Þ¤Ç¤ò⼀´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¡ÊNext Cycle¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGab¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úºà¡¢⽇⽤ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¡£¡ÖÇÑ´þÊª¤òÇã¤¤¼è¤ê ¢ª Ãº²½ ¢ª ÁÇºà²½ ¢ª ºÆÎ®ÄÌ¡×¤È¤¤¤¦½Û´Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¡Ê¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡Ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÑ´þÊª¤Î¼ïÎà¤äÈ¯À¸¾õ¶·¤Ï¶È³¦¤ä´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢.Garbon Ã±ÆÈ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç.Garbon ¤Ï¡¢Ãº²½µ»½Ñ°Ê³°¤ÎºÆÀ¸Íø⽤µ»½Ñ¤Ç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤à¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤È¤Î²£ÃÇÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢³Æ´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê²ò·èºö¤òÌÖÍåÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬⼀´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢.GarbonËÜ³ÊÅ¸³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡ÖÃº²½¸¡¾Ú¤Ä¤È¼ÁöÆ³Æþ¥×¥é¥ó¡×¤ò½é²ó10¼Ò¸ÂÄê¤Ç¤ÎÊç½¸¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀß·×¤·¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¼Â¸úÀ¤âÈ¼¤¦¤è¤¦»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGab
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦·ä´Ö¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª¥¹¥ê¥à¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßµÓÎ©¡¢¿·¿§¥ì¥Ã¥É
¡¦±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜ¤«¤éËÂ¤¤¤À£´£°Ç¯¤Îµ°À×¡ªÎ¹¤¹¤ë»É½«Å¸ ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¦°Â¿´ÀßÃÖ¡ª¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡È»Ý¿É¡É¤«¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Îä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó2¼ïÅÐ¾ì
.Garbon¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÍøÍÑ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢°áÉþ¡¢¿©ÎÁ»ÄÞÖ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÍµ¡·ÏÇÑ´þÊª¡Ë¤òÃº²½¤·¤Æ¡¢¶Ñ¼Á¤ÊÃº¤ÎÊ´Ëö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¿Í¹©¥ì¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ç¤ÏÊ¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢±ø¤ì¤äÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¾ÆµÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤âºÆ»ñ¸»²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÇÑ´þÊªÌäÂê¤Î²ò·è¤È¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤«¤é¤Î»¿Æ±¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖTOYOTA UPCYCLE¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅª¤Ë¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£°ì²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Æ¡¢»³Æâ»á¤Ï¼«¿È¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ²¬Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGab¤òµ¯¶È¤·¡¢¸½ºß6´üÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£24Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ì²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡ÖÄ´Ã£»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È¤Î±äÄ¹¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤À®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìó1Ç¯Á°¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø.Garbon¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥´¥ßÌäÂê¤ÎÂÇ³«ºö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë»ö¶È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢.Garbon¤Î»ÏÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»ö¶È¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Garbage¡ÊÇÑ´þÊª¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ Carbon¡ÊÃºÁÇ¡Ë¡á¡Ö.Garbon¡×
.Garbon¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÍø⽤¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÃº²½¤·¡¢⼈⼯⽪⾰¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÈÁª¤Ù¤ëÁÇºà(ºÆ»ñ¸»)¡É¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¿·½Û´Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÉþ¡¢¿©ÎÁ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ï¾ÆµÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¤ò¶Ñ¼Á¤ÊÃº¤ÎÊ´Ëö¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Ãº¤ÎÊ´Ëö¤Ï¹õ⾊´éÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ã½¡¦¹³¶Ý¡¦±ó⾚³°Àþ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ⼈⼯⽪⾰¤ä·úºà¡¢Á¡°Ý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¡£.Garbon¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÏÇÑ´þÊªÎÌ¡¦CO₂ÇÓ½ÐÎÌ¡¦Èñ⽤¤Îºï¸º¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ñ¸»½Û´ÄÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¿·¤¿¤Ê¼ý±×ÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¤òºÆ»ñ¸»²½¤¹¤ë¡ÈÃº²½µ»½Ñ¡É¤È¤Ï
Ãº²½¤È¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¡ÊGarbage¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍµ¡Êª¤òÌµ»ÀÁÇ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢Ç®Ê¬²ò¤¹¤ë½èÍý⽅Ë¡¡£Ãº²½¤Ï¡¢Ç³¾Æ¡Ê¾ÆµÑ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë»ÀÁÇ¤ò⼤ÎÌ¤Ë»È⽤¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢CO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó 30¡Á50¡ó¡ÊÆþ¸ý¤ÎÇÑ´þÊª¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¡ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÃº²½Êª¡ÊCarbon¡Ë¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½èÍý¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þÊª¤Î¤ª¤è¤½80¡ó¤ÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢»Ä¤ê20¡ó¤ÏÃº²½Êª¡ÊPET¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤·¤Æ¸Ç·Á»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢⾦Â°¤ò½ü¤¯¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÎà¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¤Ç¤âÃº²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¾ÆµÑ¤Ë⽐¤Ù¤ÆCO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£¿Í¹©Èé³×¡¢´éÎÁ¡¦À÷ÎÁ¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤É.Garbon ¤Çºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·ÁÇºà
.Garbon¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Ãº²½Êª¤Î³è⽤½Ð⼝¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£Ãº²½²ÄÇ½¤ÊÇÑ´þÊª¤ÎÂ¿¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³èÍÑ½Ð⼝¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò³ô¼°²ñ¼ÒGab¤¬²ó¼ý¤·¤ÆÃº²½¤·¡¢Ãº¤ÎÊ´Ëö¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍø⽤¤·¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
ºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¹©Èé³×¡¢º¸´±ºà¡¢ÃæÌÊ¡¢¥Ú¥ì¥Ã¥È¡¢´éÎÁ¡¦À÷ÎÁ¡¢¾Ã½¡¦¹³¶ÝºÞ¡¢ÊÉ»æ¡¢ÈîÎÁ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ÁÇºà¤Î⼀¤Ä¡Ö.Garbon Synthetic Leather ¡×¡Ê¿Í¹©Èé³×¡Ë
¡Ö.Garbon Synthetic Leather¡Ê¥¬¡¼¥Ü¥ó¡¦¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢.Garbon¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë½Û´Ä·¿¿·ÁÇºà¤Î⼀¤Ä¡£ÇÑ´þÊªÍ³Íè¤ÎÃº¤ÎÊ´Ëö¤ò¼ù»é¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ã½¡¦¹³¶Ý¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤·¡¢ºòº£¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ó⾚³°Àþ¸ú²Ì¤Î¼Â¾Ú¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿Í¹©Èé³×¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥å¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢Ì¾»É⼊¤ì¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÆâÁõ·úºà¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¶¡¼¤ò»È⽤¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Î¤È¤Æ¤âÉý¹¤¤⽤ÅÓ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö.Garbon Synthetic Leather¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î⼈⼯⽪⾰¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯ÂÑµ×¡¦ËàÌ×¡¦°ú¤ÃÁß¤¡¦ÇíÎ¥¶¯ÅÙ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë⾼ÉÊ¼Á¤Ê´ðËÜÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢⾼µé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÍÌ¾¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÎ⽤¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¹â¤¤°Õ¾¢À¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸À¤â¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©Èé³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¡ÊËÜ⾰¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¢¨Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢¹â¤¤Ùû¿åÀ¤Ë¤è¤ë¼ê⼊¤ì¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ³×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤ÎCO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¸ú²Ì¤ä»È⽤¸åºÆÅÙÃº²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç100%ºÆ»ñ¸»²½²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢±¦¤¬.Garbon¤Î¿Í¹©Èé³×¡¢º¸¤¬ËÜ³×
¢£Ãº²½µ»½Ñ¤ÎÃæ³Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌÚ¹©éº¡×
.Garbon¤Î½Û´Ä·¿ÁÇºà³«È¯¤Ï¡¢°áÎà¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÃº²½²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«ÆÃµöµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¡¢Ãº²½µ»½Ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌÚ⼯éº¤Î¶¨⼒¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
.Garbon¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò⼤⽊⼯éº¤ÈÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ãº²½½èÍý¤«¤éÁÇºà³«È¯¡¢À½ÉÊ²½¤Ë⾄¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´⼯Äø¤ò⼀´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè½èÍý¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º®¹çÇÑ´þÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ⼒¤È¸¦µæ³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Ãº²½Êª¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È⾼µ¡Ç½ÁÇºà¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¾ÆµÑ°ÍÂ¸¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TOYOTA UPCYCLE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»ÏÆ°
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·»ö¶È´ë²èÉô¡¡»ö¶È³«È¯¼¼¡¡BE creation¥°¥ë¡¼¥× ¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼ ÃæÂ¼ ·Ä»ê »á / NORIYUKI NAKAMURA
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖTOYOTA UPCYCLE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤⼯Äø¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þÊª¤ä»È⽤ºÑ¤ßÁÇºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£TOYOTA UPCYCLE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î⼀´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª¤ò¿·ÁÇºà¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ .Garbon¤ÎÆÃÄ§
¡¦Ãº²½µ»½Ñ¤ò⽤¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÑ´þÊª¡Ê¶âÂ°¤ò½ü¤¯¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä°áÎà¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤Ê¤É¡¢Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª¡Ë¤ò¿Í¹©Èé³×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÈÁª¤Ù¤ëÁÇºà¡É¤Ø¤ÈºÆ»ñ¸»²½¤¬²ÄÇ½
¡¦Ãº²½Êª¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¾Ã½¡¦¹³¶Ý¡¦±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÇºà¤ÎÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½
¡¦ÍÑÅÓ¡Ê³èÍÑ½Ð⼝¡Ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈ÷¤¨¡¢´ë¶È¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁªÂò¡¦¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£´ë¶È¤´¤È¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦¡ÖÇÑ´þ½èÍýÈñ⽤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÇºà¹Ø⼊Èñ⽤¡×¤È¤·¤ÆÂÐ²Á¤ò⽀Ê§¤¦¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦Ãº²½¤«¤éÍÑÅÓÀß·×¤Þ¤Ç¤ò⼀´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¡ÊNext Cycle¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGab¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úºà¡¢⽇⽤ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¡£¡ÖÇÑ´þÊª¤òÇã¤¤¼è¤ê ¢ª Ãº²½ ¢ª ÁÇºà²½ ¢ª ºÆÎ®ÄÌ¡×¤È¤¤¤¦½Û´Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¡Ê¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡Ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÑ´þÊª¤Î¼ïÎà¤äÈ¯À¸¾õ¶·¤Ï¶È³¦¤ä´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢.Garbon Ã±ÆÈ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç.Garbon ¤Ï¡¢Ãº²½µ»½Ñ°Ê³°¤ÎºÆÀ¸Íø⽤µ»½Ñ¤Ç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤à¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤È¤Î²£ÃÇÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢³Æ´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê²ò·èºö¤òÌÖÍåÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬⼀´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ´þ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢.GarbonËÜ³ÊÅ¸³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡ÖÃº²½¸¡¾Ú¤Ä¤È¼ÁöÆ³Æþ¥×¥é¥ó¡×¤ò½é²ó10¼Ò¸ÂÄê¤Ç¤ÎÊç½¸¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀß·×¤·¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¼Â¸úÀ¤âÈ¼¤¦¤è¤¦»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGab
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦·ä´Ö¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª¥¹¥ê¥à¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßµÓÎ©¡¢¿·¿§¥ì¥Ã¥É
¡¦±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜ¤«¤éËÂ¤¤¤À£´£°Ç¯¤Îµ°À×¡ªÎ¹¤¹¤ë»É½«Å¸ ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¦°Â¿´ÀßÃÖ¡ª¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡È»Ý¿É¡É¤«¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Îä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó2¼ïÅÐ¾ì