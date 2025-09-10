NCT WISH・ジェヒ、“天才ボーカル”の実力発揮！音楽番組ソロ出演で圧巻の歌唱力を披露

NCT WISHのジェヒが、圧倒的な歌唱力を誇る実力派ボーカルとして注目を浴びている。

【話題】NCT WISHの“天才ボーカル”ジェヒの魅力とは？

ジェヒは、8月31日と9月6日に放送されたMBCの人気音楽バラエティ『覆面歌王』、そして9日に公開されたYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』に出演し、優れた歌唱力と多彩な魅力で世界中のファンを魅了した。

『覆面歌王』では「青い空 天の川」の名で登場し、DAY6『Welcome to the Show』を爽やかに、キム・ギョンホ『Forbidden love』をパワフルに、ナオル『風の記憶』を繊細に歌い上げ、幅広いボーカルレンジを証明した。

仮面を脱いだ後は観客から大きな歓声が送られ、審査団からも「今後が楽しみなボーカル」「無限の可能性を秘めた存在」「将来有望だ」などの称賛を浴びた。

さらに『リムジンサービス』では、NCT WISHの新曲『COLOR』の特別アレンジや、パン・グァンオク『Diary』、優里のヒット曲『ドライフラワー』を歌い、確かな実力と新たな魅力を披露した。MCイ・ムジンとデュエットしたEXO『Don't Go』では、柔らかい歌声と温かな感性で視聴者を惹きつけ、高い評価を得た。

ジェヒが所属するNCT WISHは、9月1日に3rdミニアルバム『COLOR』でカムバックした。『COLOR』の初動販売枚数は139万5000枚を突破し、2作連続ミリオンセラーを達成した。さらに韓国国内チャートや中国QQミュージックの急上昇ランキングで1位を獲得。チャットイベントでは53万件以上のコメントを記録し、K-POPの最高記録を更新するなど快進撃を続けている。

NCT WISHは今後、Mnet『M COUNTDOWN』（11日）、KBS2「ミュージックバンク」（12日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（13日）、SBS「人気歌謡」（14日）など各種音楽番組に出演する。

（記事提供＝OSEN）